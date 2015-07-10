Ключевой фондовый индекс Китая после резкого обвала растет рекордными темпами

Ключевой фондовый индекс Китая показал максимальный двухдневный рост с 2008 года, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По итогам сегодняшней торговой сессии индекс Shanghai Composite вырос на 4,54%, достигнув отметки 3877,8 пункта. Накануне индекс Shanghai Composite рос еще быстрее (всего за день он вырос на 5,76%), а между тем еще в начале недели котировки акций на китайских биржах стремительно падали, так что властям страны пришлось принимать экстренные меры по поддержанию стабильности на фондовом рынке.

В частности, 8 июля комитет Госсовета по контролю и управлению государственным имуществом (КГКУГИ) запретил подконтрольным центральным властям Китая госкомпаниям продавать свои акции на биржах.

«Потребовалось какое-то время, чтобы предпринятые государством меры подействовали, и рынок наконец показал результаты», — пояснил Bloomberg трейдер Shenwan Hongyuan Group Co. в Шанхае Джерри Альфонсо.

По его словам, торги акциями будут приостановлены еще на какое-то время, потому что «компании и регуляторы, очевидно, хотят, чтобы они возобновились без последствий для фондового рынка в целом».

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Как сообщал УНИАН, обвал фондовых бирж Китая стал самым большим за последние двадцать лет. Ценные бумаги компаний, котирующихся на фондовых биржах КНР, потеряли значительную часть своей стоимости. Общая сумма убытков составляет около 3 триллионов долларов.