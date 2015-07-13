СМИ: кризис фондового рынка негативно скажется на экономической ситуации в Китае

Об этом предупреждают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Как отмечается, на прошлой неделе "китайским властям удалось стабилизировать фондовый рынок страны путем прямого или опосредованного вмешательства со стороны правительства", которое, в частности, предоставило брокерским компаниям миллиарды долларов для возможности приобретения ими новых пакетов акций.

Меры властей также включали запрет на осуществление определенных сделок по ценным бумагам, предоставление более выгодных кредитных условий для инвесторов, а также запрет для некоторых трейдеров распродавать имеющиеся у них акции, играя при этом на дальнейшее понижение их стоимости, пишет газета.

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При этом опрошенные изданием эксперты считают, что имевший место спад "сильно подорвет развитие фондового рынка" КНР и нанесет "удар по и без того испытывающей трудности экономике страны", породив сомнениям в том, смогут ли китайские власти справиться с еще большим кризисом. Регуляторы рынка КНР также "могут столкнуться со значительными проблемами по привлечению иностранных инвесторов", отмечает The Wall Street Journal, добавляя, что активность зарубежных игроков на китайских биржах сейчас заметно снизилась.

В то же время некоторые аналитики признают, что нынешние действия Пекина помогли предотвратить катастрофические последствия для всей экономики страны. Однако при этом они отмечают, что теперь китайские власти будут просто вынуждены проводить экономические и структурные реформы с целью недопущения подобных кризисов в дальнейшем, сообщает газета.

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Издание приводит мнение профессора Пекинского университета Майкла Петтиса, по словам которого, правительству КНР теперь, в частности, придется решать серьезную задачу по ослаблению зависимости экономики страны от внешнего долга. "Одна из стратегий, которой, скорее всего, будут придерживаться китайские лидеры после биржевого краха, заключается в том, чтобы сдержать рост долга путем замедления роста самой экономики", - предполагает он.

The Wall Street Journal отмечает, что ввиду отсутствия надежного фондового рынка, а также из-за введенных властями КНР существенных ограничений на возможность первичного размещения акций (IPO) для компаний страны, китайские бизнесмены столкнутся с нехваткой каналов финансирования для своих новых проектов. "Более 1 тыс. китайских компаний стояли в очереди на проведение IPO, но в этом месяце регуляторы лишили их этой возможности, - пишет газета. - В связи с этим многие эксперты считают подобные меры контрпродуктивными, так как они подрывают деятельность динамично развивающихся компаний и лишь добавляют рынку неуверенности".

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Согласно прогнозам Международного валютного фонда, рост экономики КНР составит в нынешнем году 6,8% При этом в следующем году ожидается замедление темпов роста до 6%.