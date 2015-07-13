Яценюк американским бизнесменам: Украина нуждается в приходе инвесторов

«Я приглашаю американский бизнес участвовать в приватизации украинских государственных предприятий», - сказал он.

По словам премьера, Украина нуждается в приходе инвесторов, которые смогут принести лучший опыт корпоративного управления и прозрачных правил ведения бизнеса.

«Чтобы улучшить управление государственного сектора экономики, нам необходим очень сильный и современный частный сектор. Поэтому нам нужен ваш опыт, ваши технологии, ваши специалисты на местах, которые смогут поддержать украинскую экономику в направлении повышения ее привлекательности», - отметил глава правительства.

Яценюк подчеркнул, что привлечение инвестиций, сопровождающихся приходом новых технологий и культуры управления, может дать Украине качественный толчок в развитии, создав новые рабочие места и обеспечив экономический рост.

«Мы как правительство заинтересованы в получении большего объема налоговых поступлений, а вы как люди из бизнеса заинтересованы в больших прибылях. Наши интересы совпадают, и нас обязательно ждет успех», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк призвал приватизировать государственную компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.

Фонд государственного имущества, как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго». На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».

Как отмечают в правительстве, основная цель масштабной приватизации – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции в Вашингтоне и Париже.