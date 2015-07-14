Компания, где работала Яресько, войдет в капитал крупнейшего украинского онлайн-магазина

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне.

«Horizon Capital, который является американской компанией по управлению активами, анонсировал инвестицию в украинский Amazon (лидер онлайн-ритейла США - УНИАН), который называется Rozetka.ua», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, рынок электронной коммерции в Украине в 2014 году сократился до 1,6 млрд долл., что на 20% меньше по сравнению с 2013 годом.

В список лидеров по рыночным долям в 2014 году вошли 13 интернет-магазинов: Rozetka – 37,9%, «Алло» – 10,6%, Fotos – 6,6%, «Фокстрот» – 6,6%, «Мобиллак» – 4,9%, Comfy – 3,7%, «Цитрус» - 3,7%, «Эльдорадо» – 3,7%, Fotomag – 2,9%, «Сокол» – 2,3%, «Dешевше» – 2%, Repka.ua – 1,4%, FoxMart – 1,1%.

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Справка УНИАН. Horizon Capital является частным фондом прямых инвестиций, который специализируется на инвестициях в компании со средней капитализацией и большим потенциалом роста и прибыльности в Украине, Беларуси и Молдове. В настоящее время Horizon Capital управляет тремя фондами: Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), Emerging Europe Growth Fund (EEGF) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) с более чем 600 млн долл.