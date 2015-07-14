Власти Китая заподозрили робота в обвале фондового рынка

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на китайское издание China Daily.

Регулятор считает, что недавний обвал на китайском фондовом рынке был спровоцирован одной из программ компании, помогавшей спекулянтам совершать сделки.

Программа HOMS позволяла участникам рынка получать заемные средства, превышающие их первоначальный капитал до десяти раз. В результате совершались спекулятивные сделки, приведшие к обвалу рынка.

В понедельник, 14 июля, сотрудники Комитета нанесли неожиданный визит в офис Hundsun Technologies «для сбора улик», сообщил пресс-секретарь регулятора Дэн Гe.

Представитель самой компании отверг обвинения, назвав их «непрофессиональными и несправедливыми». Он отметил, что система HOMS является лишь «техническим инструментом» и не могла послужить причиной обрушения фондовых рынков.

Программа HOMS, разработана в мае 2012 года на основе «облачных технологий» и изначально предназначена для частных инвестиционных фондов. С ее помощью управляющие могли одновременно разделить один счет на несколько субсчетов и управлять ими одновременно. Таким образом фонд выстраивал более эффективную систему управления рисками.

Однако финансовые компании и онлайн-кредиторы воспользовались преимуществами системы для ведения брокерских счетов и торговали с большим кредитным плечом.

Для регулятора эта сфера оказалась мертвой зоной и он не смог отследить высокомаржинальные сделки, совершаемые с помощью подобного программного обеспечения. Теперь Комитет по контролю над ценными бумагами пытается обвинить разработчика программы.

С начала июня рыночная стоимость китайских акций на основных биржах страны резко сократилась. Фондовые индексы снизились более чем на 30 процентов.

Чтобы стабилизировать ситуацию, в последние две недели власти страны пошли на беспрецедентные меры: запретили акционерам и топ-менеджерам торгуемых компаний продавать акции в течение полугода, ввели «заказы» на покупку акций, а также установили запрет на «короткие позиции» по ценным бумагам.

Кроме того, были снижены процентные ставки, отменены ранее запланированные публичные размещения акций и смягчены условия кредитования.