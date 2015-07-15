Компания, где работала Яресько, официально сообщила о покупке доли в Rozetka.ua

Согласно пресс-релизу инвестфонда, финансирование этой транзакции осуществляется за счет средств Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), который находится под управлением Horizon Capital.

При этом финансовые и другие детали сделки не разглашаются.

«Это является важной инвестицией для нас, четко демонстрирует нашу преданность и веру в мощный потенциал роста Украины. Страна предлагает настоящие возможности роста для инвесторов, и мы очень рады инвестировать в «Розетку» вместе с предпринимателями, которые являются пионерами в быстрорастущей экономике знаний в Украине и стремятся к дальнейшим инновациям и росту», - цитируется в сообщении основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

Как сообщал УНИАН, ранее о намерении инвестфонда Horizon Capital войти в капитал Rozetka.ua заявил на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

По данным Украинской ассоциации директ-маркетинга, рынок электронной коммерции в Украине в 2014 году сократился до 1,6 млрд долл., что на 20% меньше по сравнению с 2013 годом. При этом в сегменте онлайн-торговли электроникой и бытовой техникой Rozetka.ua занимает 39,7% рынка.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании Rozetka.ua является жена украинского бизнесмена Владислава Чечеткина Ирина Чечеткина.