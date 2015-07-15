Обвал рубля и российских индексов не стихает
13:07, 15 июля 2015Фондовый рынок
2725
На рынок оказывает давление ситуация с Ираном.
REUTERS
Российский рубль на торгах в среду, 15 июля, продолжил падение по отношению к евро и доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, курс евро вырос на 0,36% - до 62,44 руб.
Доллар поднялся на 0,21% - до 56,62 руб.
Читайте такжеИран возвращается на рынок нефти: России придется еще сильнее "затянуть пояса"Вслед за обвалом рубля снижается и российский рынок акций.
Индекс ММВБ упал на 0,53%, до 1638,28 пункта.
Индекс РТС снизился на 0,95%, до 911,04 пункта.
На рынок оказывает давление ситуация с Ираном.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter