Обвал рубля и российских индексов не стихает

Российский рубль на торгах в среду, 15 июля, продолжил падение по отношению к евро и доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс евро вырос на 0,36% - до 62,44 руб.

Доллар поднялся на 0,21% - до 56,62 руб.

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Индекс ММВБ упал на 0,53%, до 1638,28 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,95%, до 911,04 пункта.

На рынок оказывает давление ситуация с Ираном.