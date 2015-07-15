Обвал рубля и российских индексов не стихает

13:07, 15 июля 2015
Фондовый рынок
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На рынок оказывает давление ситуация с Ираном.

REUTERS

Российский рубль на торгах в среду, 15 июля, продолжил падение по отношению к евро и доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс евро вырос на 0,36% - до 62,44 руб.

Доллар поднялся на 0,21% - до 56,62 руб.

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Индекс ММВБ упал на 0,53%, до 1638,28 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,95%, до 911,04 пункта.

На рынок оказывает давление ситуация с Ираном.

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