Акции Twitter подорожали после ложного сообщения о продаже компании

Акции Twitter в ходе торгов 14 июля выросли более чем на 8% после того, как СМИ распространили сообщение о возможной покупке социальной сети. Позднее выяснилось, что эта новость фейковая, пишет Slon.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщение о том, что Twitter рассматривает предложение о поглощении, было опубликовано на странице с адресом bloomberg.market, оформление которой имитировало дизайн сайта агентства Bloomberg (страница которого находится по адресу bloomberg.com). Отмечалось, что покупателем может выступить Google, указывает Financial Times.

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В самом Bloomberg заявили, что новость является фальшивой. Позднее в Twitter также подтвердили Reuters, что сообщение о покупке компании не соответствует действительности. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже акции соцсети поднялись на 2,6%.

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В середине мая жертвой фейковых сообщений стала косметическая компания Avon. Некая PTG Capital Partners в своих материалах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что предложила купить Avon, оценив одну ее акцию в $18,75. После этого стоимость бумаг Avon выросла почти на 20%. Позднее в Avon сообщили, что не получали никакого предложения о поглощении, а деловым СМИ не удалось связаться с PTG Capital Partners.