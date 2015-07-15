СМИ сообщили о крупнейшем мошенничестве в истории фондового рынка России

Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, речь может идти о крупнейшем за всю историю российского фондового рынка мошенничестве.

По словам источника в правоохранительных органах, исчезло несколько миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз».

По данным рейтингового агентства RAEX, рыночная стоимость ценных бумаг в депозитарии компании по состоянию на 30 июня 2014 года составляла 3 млрд рублей.

Ранее в «Таск Квадро Секьюритиз» переводились активы клиентов депозитария ЦМД и УК «Алемар», которые компания продала, а денежные средства вывела в неизвестном направлении. В частности, один из клиентов ЦМД не может вернуть акции общей стоимостью 1,2 млрд руб., а целый ряд банков, компаний и физических лиц ранее подали в суды иски на суммы размером до нескольких десятков миллионов рублей.

Как объясняет источник, близкий к следствию, они переводили акции второго эшелона для последующей продажи, но ни ценных бумаг, ни денег обратно не получали.

24 февраля 2015 года Банк России отозвал у «Таск Квадро Секьюритиз» лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, объяснив свое решение «неоднократными в течение одного года нарушениями» законодательства о ценных бумагах.

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По данным Forbes, в настоящее время УВД по Центральному административному округу Москвы расследуется уголовное дело по ст.160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). При этом директор брокера Вадим Киселев уже ожидает суда в СИЗО, как сообщают источники, он сам явился в полицию с повинной, но отказался свидетельствовать против себя.

Член совета директоров УК «Алемар» Дмитрий Кареев, представляющий интересы новых собственников компании (компания сменила собственников в конце 2014 года), рассказал Forbes, что его компания обратилась в правоохранительные органы и пытается вернуть активы.