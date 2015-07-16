ЕБРР поможет Украине развить рынок капитала

Представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка Украины и Министерства финансов подписали с Европейским банком реконструкции и развития меморандум о развитии рынка капитала в стране, сообщил глава НКЦБФР Тимур Хромаев на своей странице в Facebook.

«Вчера НКЦБФР, НБУ и Минфин подписали меморандум с ЕБРР о развитии рынка капитала в Украине», - написал он.

Как позднее сообщила пресс-служба НБУ, меморандум содержит обновленную оценку потребностей украинского рынка капитала, шаги по развитию расчетно-депозитарной инфраструктуры, новые инструменты рынка капитала как альтернативу банковскому сектору, план действий по увеличению ликвидности, помощь в построении эффективных регуляторов и нормативно-правовой базы.

«Национальный банк Украины приветствует подписание меморандума и усилия ЕБРР, направленные на поддержку развития рынков капитала в Украине. Для нас это один из приоритетов в реформировании финансового сектора страны, подкрепляющийся комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года», - цитирует пресс-служба НБУ слова заместителя председателя регулятора Олега Чурия, подписавшего документ.

Читайте такжеЕБРР выделит Украине $300 миллионов кредита для закупки европейского газаКак сообщал УНИАН, ранее глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявлял, что банк готов поддерживать финансовый сектор Украины.

Справка УНИАН. ЕБРР – один из крупнейших финансовых инвесторов в Украину. По состоянию на 1 июля 2014 года, банк выделил Украине свыше 9,2 млрд евро (12,3 млрд долл. США) на реализацию 329 проектов.

Программа содействия торговле ЕБРР в настоящее время работает с восемью украинскими банками. На данный момент по программе предоставлено 1,5 млрд евро на поддержку торговых операций в Украине, из которых более 175 млн евро было предоставлено в 2014 году.

В 2010 году ЕБРР начал инициативу (Local Currency and Capital Markets Initiative), направленную на стимулирование в странах его операций кредитования в местных валютах, а также на развитие местных рынков капитала. Инициатива имеет целью мобилизацию местных источников внутреннего финансирования, снижая зависимость от валютного кредитования и связанные с этим валютные риски.

В рамках этой инициативы было предложено для закрепления общих намерений по усилению рынка капитала в Украине заключить меморандум о взаимопонимании между Национальным банком Украины, Министерством финансов Украины, Национальной Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Европейским банком реконструкции и развития относительно сотрудничества в развитии местных рынков капитала в Украине.