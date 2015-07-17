Яценюк просит депутатов разрешить продать "Центрэнерго" и ОПЗ

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду на следующей пленарной сессии принять решение о приватизации «Центрэнерго», Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром» и ряда других государственных активов в рамках утвержденного правительством плана по приватизации.

«Я надеюсь, что Верховная Рада на следующей пленарной сессии примет решение о приватизации», - сказал он.

Также премьер отметил, что процесс приватизации должен быть публичным и прозрачным для иностранных инвесторов.

«Сейчас американцы и европейцы будут смотреть, каким образом будет проходить приватизация. Кабмин принял решение о приватизации некоторых энергетических объектов - это компания «Центрэнерго», Одесский припортовый завод, «Сумыхимпром», несколько облэнерго. Это должно быть продано без фиктивных условий, кому можно брать участие в конкурсе по приватизации, кому - нельзя. Это должно быть продано по принципу: кто больше заплатил - тот и получил собственность. Это должно быть продано при условии соответствующего социального пакета для работников», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк подчеркивал необходимость приватизировать государственную компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.

Фонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго». На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».

Весной текущего года Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственного сектора представил план приватизации государственных предприятий. Всего в списке на приватизацию 286 объектов, еще 43 объекта внесены в перечень запрещенных к приватизации, для продажи которых необходимо решение Верховной Рады.

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции в Вашингтоне и Париже.