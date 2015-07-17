Китай на спасение фондового рынка потратил больше, чем резервы России

На спасение фондового рынка Китай потратил сумму, превышающую международные резервы России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

За последние несколько недель власти Китая увеличили объем средств, доступных для China Securities Finance Corp. (CSF), которая обеспечивает ликвидностью участников рынка акций КНР на 2,5–3 трлн юаней, или от $402,5 млрд до $483 млрд.

Объем международных резервов России на начало июня оценивался в $360 млрд.

Читайте такжеКитайский "фондовый пузырь" и Украина Источники агентства сообщили, что деньги были выделены через механизм перекредитования центрального банка, кредитные линии в коммерческих банках, заимствования CSF на межбанковском рынке, а также через облигации и краткосрочные векселя, продаваемые CSF.

Аналитики отмечают, что отскок фондовых рынков на 10–15% с минимумов, зафиксированных 10 июля, напрямую связан с объемом государственной поддержки китайских властей. Это вызывает опасение у инвесторов и игроков рынка, которые полагают, что отскок рынка обусловлен исключительно господдержкой.