В приватизации должны участвовать качественные иностранные инвесторы, а не экс-олигархи - Яценюк
18:45, 19 июля 2015Фондовый рынок
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Украина начинает процесс прозрачной и честной приватизации.
Яценюк заявил о честной и прозрачной приватизации / Фото УНИАН
Об этом 19 июля в "10 минутах с премьер-министром" заявил глава правительства Арсений Яценюк, передает "Украинская правда".
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"Мы начинаем прозрачную и честную приватизацию, и поэтому хотим, чтобы в ней принимали участие исключительно качественные иностранные инвесторы, а не бывшие украинские олигархи", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк призвал приватизировать государственную компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.
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