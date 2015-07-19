В приватизации должны участвовать качественные иностранные инвесторы, а не экс-олигархи - Яценюк

Об этом 19 июля в "10 минутах с премьер-министром" заявил глава правительства Арсений Яценюк, передает "Украинская правда".

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"Мы начинаем прозрачную и честную приватизацию, и поэтому хотим, чтобы в ней принимали участие исключительно качественные иностранные инвесторы, а не бывшие украинские олигархи", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк призвал приватизировать государственную компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.