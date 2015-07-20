Крупнейшая сделка в сфере производства оружия: Lockheed покупает Sikorsky за $8 миллиардов

Крупнейший производитель оружия в США Lockheed Martin Corp договорился о покупке подразделения United Technologies Corp Sikorsky Aircraft, производителя вертолетов Black Hawk, более чем за $8 миллиардов, сообщил Reuters источник, знакомый с ходом переговоров.

Компании планируют объявить о сделке в понедельник - до объявления квартальных результатов во вторник, сообщил источник, пожелавший не раскрывать своего имени.

Читайте такжеЭксперт: 70-80% вооружений российской армии устарели, военный конфликт РФ с НАТО маловероятенЭто может стать самым серьезным приобретением для Lockheed после покупки Martin Marietta Corp примерно за $10 миллиардов два десятилетия назад и первым серьезным стратегическим ходом для боссов обеих компаний - Грега Хейеса из United Tech и Мэриллин Хьюсон из Lockheed.

Представители United Technologies и Lockheed от комментариев отказались.

В минувшем году на долю Sikorsky пришлось $7,5 миллиарда из $65 миллиардов выручки UTC.