Желающие купить банки часто не хотят называть своих настоящих владельцев и раскрывать доходы - НБУ

Национальный банк Украины с начала года разрешил приобретение 12 банков, при этом отклонил 25 заявок на приобретение 15 банков, сообщается на сайте регулятора.

«С начала года Национальный банк разрешил приобрести существенное участие в 12 банках и запретил приобретать существенное участие 25 заявителям в 15 банках», - говорится в сообщении.

В частности, регулятор предоставил разрешение на приобретение банка «Траст» Владимиру Авраменко, который намерен приобрести 100% акций банка у трех граждан Российской Федерации Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева.

Также регулятор дал согласие на увеличение существенного участия казахскому "Казкоммерцбанку" в "БТА Банке", европейскому банковскому холдингу "ProCredit Holding AG & Co" KGaA - в "ПроКредит Банке". Регулятор также позволил собственникам четырех банков легализировать свое присутствие в составе акционеров финучреждений. В частности, Вадиму Новинскому - в "Юнекс Банке", Владимиру Клименко - в "Укринбанке", Виктору Полищуку - в банке "Михайловский", Максиму Шпаку - в "Радикал Банке".

Нацбанк также позволил Фонду гарантирования вкладов физических лиц продать один неплатежеспособный и один переходный банк, в частности, продать Виктору Полищуку "Всеукраинский Банк Развития", который принадлежал Александру Януковичу, и Александру Стецюку - переходный банк, созданный на базе "Омега Банка".

В сообщении отмечается, что 35 из 37 отказов Национального банка заявителям в приобретении существенного участия касались неплатежеспособных банков.

"Сейчас в большинстве случаев Национальный банк действительно отказывал заявителям в приобретении существенного участия. Причины отказа - заявители или не раскрывают своих конечных владельцев, или не могут подтвердить свое имущественное состояние. Национальный банк не видит смысла позволять покупать неплатежеспособные банки лицам, которые не могут подтвердить свое имущественное положение", - цитируются в сообщении слова директора Департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Леонида Антоненко.

Также сообщается, что еще 40 заявителям Национальный банк вернул пакеты документов по их требованию.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах.

Требования регулятора основаны на вступившем в действие с 8 марта законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

Ранее первый замглавы НБУ Александр Писарук в интервью УНИАН сообщал, что Нацбанк рассчитывает в этом году в значительной степени, если не полностью, сделать структуру собственников украинских банков прозрачной.