Находящаяся под санкциями "Роснефть" купила 30% совместного с Италией производителя вертолетов

Крупнейшая в РФ нефтекомпания "Роснефть" стала владельцем 30-процентной доли в совместном предприятии HeliVert, собирающем в РФ итальянские вертолеты AgustaWestland.

Как пишет Рейтер, об этом партнеры сообщили сегодня.

До вхождения "Роснефти" в СП "дочка" итальянской Finmeccanica и "дочка" госкорпорации "Ростех" "Вертолеты России" владели по 50 процентов совместного предприятия.

В конце прошлого года "Роснефть" объявила о планах стать совладельцем СП и его основным заказчиком, сообщив, что ее интересует покупка локализованных в РФ вертолетов модели AW189 для обслуживания шельфовых месторождений.

После сделки у AgustaWestland останется 40 процентов долей в СП, у "Вертолетов России" - 30 процентов, говорится в сообщении нефтекомпании, не раскрывающей другие детали сделки.

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"Роснефть" собирается разместить якорный заказ на поставку 150 вертолетов российской сборки, локализация которых в РФ, по условиям соглашения, должна достичь как минимум 50 процентов к 2025 году, говорится в сообщении "Роснефти".

Кроме того, "Роснефть", не дожидаясь освоения сборки вертолетов в РФ, подписала с AgustaWestland соглашение о покупке 10 вертолетов AW189 в 2015-2017 годах на сумму 160 миллионов евро, сообщила Finmeccanica.

Многоцелевой вертолет AW189 разработан специально для офшорных полетов и поисково-спасательных операций с максимальной дальностью полета 1111 километр, стандартная модификация рассчитана на перевозку 16 пассажиров.

Helivert с 2012 года выпускает средние вертолеты AW139.