Templeton ликвидирует инвестирующий в Россию фонд

Совет директоров одного из старейших инвестирующих в Россию фондов - Templeton Russia and East Europe Fund - решил предложить его акционерам принять решение о ликвидации и расформировании по ряду причин, включая небольшой размер и низкий интерес инвесторов, передает Reuters.

Фонд был сформирован известным инвестором, энтузиастом развивающихся рынков Марком Мобиусом, который на прошлой неделе отошел от оперативного управления Templeton Asset Management. Мобиус традиционно поддерживал идею инвестиций в Россию, однако говорил и о том, что из-за санкций будет вынужден продавать российские бумаги.

Читайте такжеGoldman Sachs считает, что в июле Украина введет мораторий на выплату долговСобрание акционеров фонда назначено на 24 сентября. В случае одобрения, расформирование произойдет до конца года.

По данным фонда на 30 июня, стоимость его активов составляла лишь $57,9 миллиона. Среди российских акций, на которые в фонде приходится наибольший вес, - Лукойл (7,4%) и Сбербанк (7%). Кроме того, в портфель фонда входят акции Башнефти, Дикси, Магнита, Норильского никеля и Фосагро.

Как российский фондовый рынок в целом, так и индустрия коллективных инвестиций существенно пострадали за последние годы, а особенно за период с начала украинского конфликта и связанных с ним международных санкций, а также из-за обвала национальной валюты.