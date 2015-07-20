Бюджет с начала года получил 660 миллионов гривень от аренды госимущества

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала года направил в бюджет 660 млн грн от аренды госимущества, что составляет 121% от годового плана, сообщила пресс-служба ФГИУ.

При этом предусмотренный госбюджетом план поступлений от арендных платежей в 2015 году составляет 584 млн грн.

Напомним, что ФГИУ за 5 месяцев 2015 года направил в бюджет 456,14 млн грн от аренды госимущества, что составляет 84% от годового плана.

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Как сообщал УНИАН, Украина готовит масштабную приватизацию госимущества. Премьер-министр Яценюк призвал приватизировать государственную компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.