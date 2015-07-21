Демчишин не хочет передавать Фонду госимущества акции "Центрэнерго"

Министерство энергетики и угольной промышленности выступает против передачи Фонду госимущества 78% госпакета акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго» для подготовки к приватизационному конкурсу без реального покупателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 21 июля заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

Ранее Фонд государственного имущества Украины обратился к Министерству энергетики и угольной промышленности с просьбой до 22 июля передать ему пакеты акций «Центрэнерго».

«Самой передачи (акций – УНИАН) я противодействую. Но я не противодействую приватизации», - сказал министр.

По словам Демчишина, контроль министерства над «Центрэнерго» позволяет противодействовать на рынке и создавать конкуренцию частному энергохолдингу ДТЭК.

Кроме этого, по словам министра, потеря контроля над «Центрэнерго» может привести к смене топ-менеджмента и нарушить подготовку к отопительному сезону.

«Я против такой передачи», - подчеркнул Демчишин.

Министр отметил, что в случае появления реального покупателя передача госпакета акций «Центрэнерго» Фонду госимущества произойдет быстро.

«Передача произойдет быстро, если появится покупатель – пусть забирает», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в мае поручил Фонду госимущества обеспечить выставление на продажу 31 предприятия энергетической и угледобывающей отрасли, в том числе «Центрэнерго» и Николаевской ТЭЦ. В свою очередь, Минэнергоугля должно передать необходимые пакеты акций данных компаний ФГИУ.

В начале июля на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк еще раз потребовал от Минэнергоугля срочно передать ФГИУ пакет акций «Центрэнерго».

Ранее премьер неоднократно отмечал, что в покупке «Центрэнерго» заинтересованы инвесторы из США и Евросоюза. По мнению Яценюка, приход прозрачных зарубежных инвестиций даст возможность дисциплинировать энергетическую отрасль и открыть доступ к западным рынкам капитала.

Справка УНИАН. ПАО «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловых электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт -14% генерирующей мощности Украины. Электроэнергию ПАО «Центрэнерго» поставляет в Киевскую, Харьковскую и Донецкую область.