S&P повысило рейтинг Греции до CCC+

03:45, 22 июля 2015
Фондовый рынок
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) во вторник повысило на две ступени долгосрочные кредитные рейтинги Греции в иностранной и национальной валютах до "CCC+" с "CCC-" со стабильным прогнозом.

АР

Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства, передает РИА Новости.

Кроме того, S&P подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах на уровне "C" со стабильным прогнозом.

"Повышение рейтингов Греции отражает улучшенные перспективы по ликвидности в Греции после согласия на прошлой неделе… на трехлетнюю программу через механизм ESM, наряду с выделением греческому правительству бридж-кредита в 7,16 миллиарда евро сроком на три месяца, который оно использовало для погашения просроченной задолженности перед МВФ, а банк Греции — для выплаты ЕЦБ", — сообщается в релизе.

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Стабильный прогноз по рейтингам Греции указывает на сбалансированность рисков для рейтинга на уровне "CCC+". Агентство повысит рейтинг при росте перспектив снижения государственного долга страны. К положительному изменению рейтингов может также привести успешное выполнение структурных реформ.

Препятствие или приостановка выполнения программы ESM приведет к понижению рейтингов страны из-за прекращения вливаний капитала в греческие банки и снижения уверенности в экономике Греции, сообщается в релизе агентства.

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Ранее УНИАН сообщал, что Греция в понедельник, 20 июля, погасила перед Европейским центральным банком 4,2 миллиарда евро задолженности. Если бы правительство Греции объявило дефолт по выплате облигаций, ЕЦБ мог прекратить экстренную поддержку ликвидности греческих банков.

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