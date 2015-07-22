Торги на украинском фондовом рынке открылись ростом индексов

Украинский фондовый рынок в среду, 22 июля, торгуется с незначительным повышением - индекс акций UX, по состоянию на 10:57, повысился на 0,11% - до 978,34 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов составляет 1,7 млн грн, при этом большинство сделок проводится на срочном рынке.

Утром из индексного списка Украинской биржи торговались только акции компании «Центрэнерго» (повышение цены на 1,31%).

Читайте такжеКитайский "фондовый пузырь" и Украина Индекс ПФТС утром вырос на 0,51%, до 341,25 пункта, общий объем торгов составил 13,3 млн грн. Торговля в основном идет по внутренним государственным облигациям.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи на закрытии 21 июля снизился на 0,18%, индекс ПФТС вырос на 0,49%.