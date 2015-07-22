Apple подешевела на $66 миллиардов после квартального отчета

После открытия торгов на Франкфуртской бирже стоимость акций Apple упала на 7,7% — со €119,94 до €110,7. Таким образом, инвесторы на европейской площадке отреагировали на негативный результат Apple, зафиксированный вчера на нью-йоркской бирже NASDAQ, где стоимость акций Apple упала на 1% — со $132,92 до $130,75 за штуку.

Цена бумаг продолжила снижаться и после официального закрытия биржи NASDAQ. В ходе электронных торгов цена акций Apple падала до $119,2, что на 8,8% ниже уровня последнего закрытия. Таким образом, общая стоимость компании снизилась примерно на $66,3 млрд, пишет РБК.

Резкое падение котировок эксперты связывают с опубликованной накануне отчетностью Apple, согласно которой результаты работы компании в третьем квартале 2015 финансового года оказались хуже, чем ожидали аналитики. По данным Apple, за квартал, закончившийся 27 июня 2015 года, компанией было продано примерно 47,5 млн смартфонов iPhone, тогда как аналитики ранее предсказывали, что продано будет более 48,8 млн аппаратов.

Кроме того, недовольство инвесторов вызвал отказ Apple раскрыть данные о продажах нового гаджета — «умных» часов AppleWatch. Данные об их продажах были объединены с результатам продажи приставок Apple TV, плееров iPod и различных аксессуаров. Общая выручка по графе «Прочие продукты» составила $2,641 млрд, что примерно в полтора раза превышает показатели до начала продаж «умных» часов. Однако аналитики опасаются, что реальный спрос на новейший из гаджетов от Apple оказался куда скромнее, чем ожидалось.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, Apple могла продать примерно 1,9 млн «умных» часов, притом что, по ранее озвучивавшимся прогнозам, продажи должны были составить около 3–5 млн AppleWatch.

В самой компании Apple результаты третьего квартала 2015 года финансового года считают более чем просто удачными. «Этот квартал был просто невероятным благодаря росту выручки от продаж iPhone на 59% по сравнению с прошлым годом, уверенным продажам Mac, рекордной за все время выручке от сервисов во главе с App Store и просто отличному старту Apple Watch», — сказал глава Apple Тим Кук, слова которого приводятся в сообщении корпорации.

Однако раскрыть точные данные о продажах AppleWatch руководители Apple все-таки отказались. Финансовый директор корпорации Лука Маэстри лишь заверил, что «умные» часы уже на старте показали лучший результат, чем тот, что продемонстрировали когда-то только что выпущенные iPhone и iPad.

Читайте такжеGoogle, Facebook, eBay поддержали Samsung в патентной войне против Apple

Наиболее быстрыми темпами росли продажи гаджетов Apple в Китае, в годовом исчислении выручка Apple на китайском рынке в третьем квартале 2015 финансового года более чем удвоилась, увеличившись с $6,23 млрд до $13,23 млрд. По словам Кука, к середине следующего года Apple планирует удвоить число своих магазинов в Китае, после чего эта страна сможет лишить США звания крупнейшего рынка сбыта продуктов Apple.

Общий доход Apple за третий квартал 2015 года составил $49,6 млрд, что на треть превышает результат третьего квартала предыдущего финансового года. Чистая прибыль Apple в последнем отчетном периоде составила $10,7 млрд против $7,75 годом ранее.​