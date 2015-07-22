Продажу Одесского припортового завода перенесли с ноября на сентябрь

Фонд государственного имущества (ФГИ) перенес с ноября на сентябрь продажу 94,5% акций Одесского припортового завода, за которые планируется выручить не менее 500 млн долл., сообщила пресс-служба фонда.

Кроме того, ФГИ перенес с ноября на август продажу двадцатипятипроцентных пакетов акций «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «Киевэнерго», и «ДТЭК Захидэнерго».

Согласно сообщению, инвесторы выражают значительный интерес к приватизации указанных активов.

По словам главы ФГИ Игоря Билоуса, фонд намерен продать указанные предприятия по прозрачной процедуре, подобной приватизации «Криворожстали» в 2005 году.

«Мы будем информировать общественность о ходе событий на всех этапах приватизации», - передает пресс-служба ФГИ слова Билоуса.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду на следующей пленарной сессии принять решение о приватизации «Центрэнерго», Одесского припортового завода, предприятия «Сумыхимпром» и ряда других государственных активов в рамках утвержденного правительством плана по приватизации.

Ранее Яценюк подчеркивал необходимость приватизировать государственную компанию «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.

Фонд государственного имущества как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий «ДТЭК Днепроблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго», «ДТЭК Захидэнерго» и «Киевэнерго». На сентябрь-декабрь была запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций «Николаевоблэнерго», 70% акций «Хмельницкоблэнерго», 50,9% акций «Тернопольоблэнерго» и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций «Харьковоблэнерго»; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании «Укрнафтопродукт», на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия «Днепрметрострой» и 50% акций машиностроительного объединения «Орион», а на декабрь – 94,9% акций предприятия «Сумыхимпром».