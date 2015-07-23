Инвесторы верят в компромисс Украины с кредиторами - Bloomberg

Инвесторы держат пари, что Украина и комитет кредиторов во главе с Franklin Templeton движутся к компромиссу в переговорах по реструктуризации госдолга после двухмесячного противостояния по поводу необходимости списания части долга, пишет ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

Украинские ценные бумаги дорожают, несмотря на угрозу дефолта (оценивается в 27,9% как самый высокий в мире). Это скорее свидетельствует о том, что инвесторы настроены оптимистично на перспективы достижения соглашения с официальным Киевом, которое устроит держателей облигаций Украины.

Еврооблигации Украины на $2,6 млрд с погашением в июле 2017 года в среду подорожали на 1,7 цента до 55,3 цента к долларовому номиналу, отмечает Bloomberg.

В начале июля цена бумаг составляла 48 центов.

Время "Ч" для Украины – пятница, 24 июля, когда страна должна выплатить купон по еврооблигациям в $120 млн. По мнению аналитиков, если Украина выплатит деньги, это будет означать настроенность Киева на достижение соглашения с кредиторами. Но одновременно ослабит один из главных рычагов Киева в переговорах с кредиторами – угрозу применить мораторий.

В случае решения Киева вести мораторий, будет зафиксирован технический дефолт. Остальные держатели облигаций смогут потребовать досрочного погашения обязательств. Это автоматически грозит ухудшить ситуацию с долгом "Путина-Януковича" в $3 млрд перед РФ, возврат которого предстоит в декабре.

Согласно договоренностям с МВФ, Киев должен сэкономить более $15 млрд за 4 года, в том числе в нынешнем году - $5,2 млрд. Сейчас Минфин настаивает на списании примерно 40% основной суммы долга. Кредиторы в свою очередь настаивают, что сокращение основной суммы долга не требуется. В качестве уступки Минфин предложил недавно кредиторам дополнительные "инструменты восстановления стоимости", выплаты по которым будут производиться в случае достижения Украиной более высоких, чем сейчас прогнозируется, показателей роста ВВП.

Ранее министр финансов Наталья Яресько заявляла, что у Украины есть "и план "B", и план "С" на случай провала переговоров с частными кредиторами. Яресько считает технический дефолт положительным аспектом для курса гривны. Она подчеркнула, что украинское правительство работает над тем, чтобы достичь прогресса в договоренностях с международными кредиторами. Однако, как сказала министр финансов, даже если такой мораторий и будет введен, то он не должен повлиять на курс гривни.