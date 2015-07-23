Билоус сомневается в приватизации "Центрэнерго" в этом году

Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус высказал сомнение в том, что приватизация одной из крупнейших энергогенерирующих компаний «Центрэнерго» может состояться в 2015 году.

Об этом он заявил в ходе круглого стола по вопросам рынка оценки имущества.

«Вопрос не в том, чтобы продать его («Центрэнерго» - УНИАН) именно в этом году бегом и быстро. Вопрос в том, чтобы продать его правильно», - сказал он.

Также Билоус сообщил, что Министерство энергетики и угольной промышленности еще не передало акции «Центрэнерго» в Фонд госимущества. При этом он отметил, что ФГИУ занимается поиском потенциальных покупателей на данный актив. «Не важно, есть акции или нет, мы проводим совещания с потенциальными инвесторами. У меня были встречи с ними в Америке, будут встречи в Европе», - сказал глава Фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества обратился к Минэнерго с просьбой до 22 июля передать ему пакеты акций «Центрэнерго».

Министерство энергетики и угольной промышленности в свою очередь выступает против передачи Фонду госимущества 78% госпакета акций «Центрэнерго» для подготовки к приватизационному конкурсу без реального покупателя. По словам главы министерства Владимира Демчишина, потеря контроля над «Центрэнерго» может привести к смене топ-менеджмента и нарушить подготовку к отопительному сезону. Он отметил, что в случае появления реального покупателя передача госпакета акций «Центрэнерго» Фонду госимущества произойдет быстро.

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Справка УНИАН. ПАО «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловых электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт -14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.