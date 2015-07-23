Власти России вернулись к идее создания конкурента S&P, Moody’s и Fitch

ЦБ России готов обсудить с крупнейшими российскими банками идею создания нового национального рейтингового агентства.

Об этом "Ъ" рассказали источники в госбанках.

"Мы получили приглашение на закрытое заседание в ЦБ с Эльвирой Набиуллиной в пятницу",— сообщил один из представителей госбанка. Источник, близкий к ЦБ, подтвердил, что в ближайшее время в Банке России состоится совещание с участниками рынка о целесообразности создания нового национального рейтингового агентства. По его словам, будет обсуждаться возможность учреждения такого агентства именно участниками рынка, причем необязательно только банками.

По словам представителя одного из госбанков, активным продвижением этой идеи занимается первый вице-президент Газпромбанка (ГПБ) Екатерина Трофимова, которая курирует центр рейтингового консультирования при ГПБ.

Опрошенные эксперты считают, что ЦБ создает подконтрольную структуру, чтобы следить за распределением государственных инвестиций. Частные игроки опасаются ухудшения конкурентной ситуации на рынке.

Напомним, планы по созданию единого национального рейтингового агентства появились у российского правительства еще полтора года назад. Эта инициатива стала реакцией на действия международных рейтинговых агентств (Moody's, Fitch, Standard & Poor's), которые в конце марта 2014 года снизили прогнозы российских рейтингов до "негативных". Рассматривался даже вариант создания национального рейтингового агентства на базе ЦБ. В новом проекте, по данным "Ъ", участие ЦБ в качестве соучредителя не предполагается.

Позднее появление в России национального агентства сочли нецелесообразным. В апреле 2014 года стало известно, что государство не будет создавать национальное рейтинговое агентство, но поощрит партнерства российских агентств с иностранными игроками, не входящими в большую американскую тройку (Moody’s, S&P, Fitch), например китайским Dagong Global Credit Rating.