Глава Антимонопольного комитета: Дело Газпрома - вопрос ближайшего месяца

Больше года Антимонопольный комитет Украины оставался без руководителя – работу ведомства координировал один из государственных уполномоченных АМКУ. 19 мая этого года на должность главы комитета был назначен Юрий Терентьев, бывший юрисконсульт одного из крупнейших в Украине металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог». Представляя Терентьева, премьер-министр Арсений Яценюк поставил перед ним четкие задачи: сделать все необходимое для привлечения к ответственности российского газового монополиста - «Газпрома» за нарушение антимонопольного законодательства Украины и «разбить» существующие в стране картельные сговоры и монополии, в первую очередь, на рынке энергетики. Такие задачи органично вписываются в объявленный президентом курс на деолигархизацию.

УНИАН выяснял у Юрия Терентьева, как решаются поставленные перед его ведомством задачи.

Ряд конкретных вопросов корреспондента УНИАН, в частности, относительно монопольного положения ДТЭК и Group DF, остались без комментариев Терентьева в ходе общения. Свои ответы на них он прислал позже. Об их глубине судите сами.

Вы возглавляете Антимонопольный комитет два месяца. Уже сделали выводы, насколько монополизирована украинская экономика?

Доля рынков, на которых есть монополизация или доминирующее положение отдельных субъектов, за последнее время существенно выросла. А соответственно, количество рынков со здоровой конкурентной структурой сократилось. За последние 10 лет – на 12 процентных пунктов: сейчас 47%, а в 2006 году было 59%. Это говорит о том, что происходит консолидация крупного бизнеса, что называется монополизацией экономики.

С чем связан этот процесс?

Монополисты и субъекты с доминирующим положением получают так называемую монопольную ренту – излишний доход, излишнюю экономическую выгоду от использования монопольного положения. Эти деньги тратятся на приобретение новых активов. Возникает элемент порочного круга - монополизм и рыночная власть друг друга подпитывают. Чем больше ты денег получаешь, пользуясь своим монопольным положением, тем больше ресурсов ты имеешь для того, чтобы приобретать недвижимость, новые предприятия, ценные бумаги. Монополист становится еще больше, а конкуренция - меньше.

Какие отрасли самые монополизированные в Украине?

Самые монополизированные - топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь. Это - основные.

Чем грозит такое положение вещей, к примеру, в ТЭК?

Что касается монополизма в топливно-энергетическом комплексе, то можно говорить о разных его проявлениях. В конечном счете мы видим высокие тарифы для населения. Помимо таких очевидных вещей, как стоимость товаров и продукции, которую продает соответствующее монопольное формирование, в сфере энергетики так же большой проблемой является подключение к газораспределительным сетям и сетям электроснабжения.

На сегодняшний день Антимонопольный комитет начал комплексное исследование рынка енергетики в части электричества, электроэнергии в части генерации и распределения. Также оно охватывает рынок газа и топлива.

Что уже сделано в плане исследования?

Руководствуясь Законом «Об Антимонопольном комитете Украины» мы направили субъектам хозяйственной деятельности, которые получили лицензии на производство электрической энергии, требования о предоставлении информации о хоздеятельности.

Полученная информация будет использована комитетом для определения соответствующих границ релевантных рынков, положения субъектов хозяйствования на них и, в случае необходимости, принятия соответствующих мер, направленных на развитие конкуренции и пресечения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Что же касается товарных рынков, то на рынке электрической энергии будут исследоваться ГП «Энергорынок», «Укрэнерго», НАЭК «Энергоатом», «Центрэнерго», компании группы ДТЭК, «Укргидроэнерго», «Закарпатьеоблэнерго». На товарных рынках энергетического угля речь идет о ГП «Уголь Украины» и его партнерах по добыче угля - Донецкой угольной энергетической компании, ООО «Макеевкауголь», госпредприятиях «Львовуголь» и «Волыньуголь». В списке также группа угледобывающих предприятий компании ДТЭК.

Если расследование покажет, что концентрация активов ДТЭК нарушает требования закона о монополии, будет ли принято решение о необходимости продажи части активов компании, или она как монополист будет регулироваться государством? (Присланный ответ)

На протяжении 2011–2012 годов Антимонопольный комитет предоставил разрешения компаниям Группы ДТЭК на концентрацию субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность на рынке электроэнергии. При предоставлении разрешений комитет тогда руководствовался тем, что концентрация не приводят к монополизации либо существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Мы сейчас изучаем аргументы в пользу того, что ранее принятая сегментация рынков должна быть пересмотрена. На сегодняшний день ведется расследование на рынках энергетики. Расследование включает анализ следующих сегментов: тепловой, атомной генерации, возобновляемых источников энергии (солнечной, ветрогенерации), а также исследуются возможные рынки дополнительных услуг, которые связанны с генерацией, – мощность, маневренность.

Считаете ли вы монополией концентрацию в руках Group DF Дмитрия Фирташа около 70% областных газораспределительных компаний? (Присланный ответ)

В 2012 году Антимонопольным комитетом были предоставлены разрешения компании «Газтек» на концентрацию областных и городских предприятий по газоснабжению и газификации, которые осуществляют деятельность по газоснабжению по регулируемому тарифу.

При предоставлении разрешений комитет руководствовался тем, что областные и городские предприятия по газоснабжению и газификации являются субъектами естественной монополии на рынках транспортировки природного газа распределительными газопроводами в территориальных пределах тех областей, которые обслуживаются этими газопроводами и осуществляют деятельность по поставке природного газа по регулируемому тарифу в различных территориальных пределах, а значит концентрация в руках компании «Газтек» таких предприятий не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Территориальные отделения комитета получают много жалоб в отношении облгазов. Типичными нарушениями являются: неправомерные отказы в подключении к газовым сетям, завышенная стоимость подключения, затягивание сроков предоставления услуг, включение в ТУ требований, которые не относятся к данному подключению, и другие нарушения.

Какими будут шаги комитета на пути демонополизации энергорынка?

По украинскому законодательству, ответственность несут не за монополизм, а за злоупотребление монопольным положением. Что касается энергорынка, то сейчас тема определения правильности или неправильности существующей сегментации в электрогенерации известна практически всем. Есть две точки зрения. Первая – тепловая генерация должна рассматриваться как отдельный рынок. Вторая - прямо противоположная: тепловая генерация – это просто часть рынка генерации электрической энергии. Наша задача - в этой долгой и эмоциональной дискуссии поставить точку. Для этого мы в начале июня начали комплексное исследование энергетического рынка. Сейчас собираем информацию от генерирующих компаний, компаний дистрибьюции, НКРКЭУ, затем будет принято решение, какая сегментация энергорынка является правильной.

А как, по-вашему мнению, должен быть распределен энергорынок?

Я - юрист и экономист, а не энергетик. Моя задача - задавать правильные вопросы, чтобы, получив ответы, сделать определенный вывод. Мы начали исследование рынка энергетики. Сейчас мы задали уточняющие вопросы и ждем ответы. Мы также проведем консультации с европейскими и американскими экспертами, с компаниями – участниками рынка. Это будет правильное, объективное, непредубежденное исследование.

Если Антимонопольный комитет сможет все-таки разобраться со злоупотреблениями на рынках, то это поможет решить проблему олигархизации?

Олигарх – понятие политическое, а не юридическое. Решение проблемы олигархизации лежит в политической плоскости. Действительно, Антимонопольный комитет может пресекать определенные нарушения, например, злоупотребления монопольным положением. Но он не имеет возможности запретить собственнику какого-нибудь крупного предприятия баллотироваться на ту или иную политическую должность. Это - не наша компетенция.

Тем не менее, АМКУ ведь может влиять на деловые позиции олигархов с помощью, например, санкций?

У Антимонопольного комитета по закону есть определенные инструменты. Например, штраф до 10% оборота товаров, или так называемое принудительное разделение субъекта. Последнее возможно только по результатам тщательного расследования. Смысл деятельности Антимонопольного комитета – в стимулировании конкуренции. Санкции, которые применяет комитет, должны, с одной стороны, иметь пресекающий эффект, то есть, должны сдерживать субъекта от продолжения противоправного поведения и от повторения подобного в будущем. А с другой стороны - они не должны уничтожать субъекта, потому что тогда деятельность Антимонопольного комитета будет иметь антиконкурентный эффект.

То есть, если потребуется АМКУ может раздробить крупнейшие компании страны?

Такая возможность, безусловно, существует, но она не является самоцелью. Есть крупные украинские предприятия, например, тяжелой промышленности или других сфер, которые достались нашей экономике в наследство от Советского Союза, и изначально создавались как монополисты. Многие предприятия, которые имеют замкнутые производственные циклы, достаточно сложно разделить без ущерба для их экономики. Я бы не сказал, что это - легкий процесс.

Существуют прецеденты принудительного разделения в практике Антимонопольного комитета?

Да, но эта практика - не обширная. В середине девяностых было принято и реализовано решение о принудительном разделении компаний по производству молочных продуктов в Донецкой области и по производству хлеба в западной Украине. Кроме того, реализовывался механизм разделения во время предприватизационной подготовки предприятий. Это также было в 90-х годах. Порядка 1400 предприятий были разделены, как результат - на рынок вышло более 7000 субъектов. То есть, практика такая есть, но в отношении крупных современных финансово-промышленных групп подобный инструмент не применялся.

Как известно, премьер-министр поручил АМКУ расследовать деятельность «Газпрома» в Украине. Как идет процесс?

В мае мы получили представление премьер-министра о необходимости расследовать возможные нарушения украинского законодательства в плане защиты экономической конкуренции со стороны «Газпрома». Сейчас мы работаем с «Нафтогазом», с министерствами, с НКРЭКУ – собираем информацию. Так же проводили в течение последнего месяца консультации с Европейской комиссией, которая вела расследование в отношении «Газпрома». То есть, сейчас - период сбора информации и формирование нашей позиции. Думаю, это - вопрос ближайшего месяца.

Если расследование подтвердит, что «Газпром» злоупотреблял своим положением в нашей стране, нарушал антимонопольное законодательство, то какими будут действия Украины?

Закон о защите экономической конкуренции говорит о том, что сфера действия закона распространяется на отношения, которые влияют или могут влиять на конкуренцию в Украине. Деятельность, которая осуществляется иностранными субъектами, также может влиять на экономическую конкуренцию в Украине. Возможность влиять на «Газпром» у Антимонопольного комитета есть. Если в действиях «Газпрома» будут выявлены нарушения, то к этой компании могут быть применены санкции в тех пределах, которые установлены законом Украины.

Какие санкции могут быть применены?

Законодательство Украины предусматривает штраф до 10% годового оборота за нарушение законодательства об экономической конкуренции. У нас есть возможность наложить штраф в размере 10% глобального оборота, то есть, годового оборота всей группы. Но это - максимальный предел. При определении конкретного размера штрафа АМКУ отталкивается непосредственно от того оборота, который имел отношение к правонарушению.

Будут ли эти решения исполнены «Газпромом»?

Исполнение решения - это уже второй вопрос. У нас есть международные договоры об исполнении судебных решений. Факт нарушений со стороны «Газпрома» сейчас исследуется.

13 мая экс-госуполномоченный Николай Бараш сказал, что через две недели комитет вынесет решение по делу о злоупотреблении рядом АЗС своим положением на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Но насколько известно, решение до сих пор не приято. Когда можно ждать конкретных результатов?

В настоящее время ведется расследование в отношении действий четырех трейдеров: Лукойла, Okko, WOG и Shell. Оно было начато в 2014 году, когда вследствие серьезных курсовых колебаний достаточно быстро менялась цена на нефтепродукты. Тогда Антимонопольный комитет выявил в действиях перечисленных компаний признаки нарушений. Было установлено, что некоторые из этих компаний имеют монопольное доминирующее положение на определенных региональных рынках. Сейчас, поскольку назначены новые государственные уполномоченные, мы анализируем материалы старого расследования. Мы хотим составить собственное мнение относительно оценки тех фактов, которые комитет установил в начале 2014 года. Думаю, что это реально сделать в течение полутора месяцев.

Потребителям можно ожидать снижения цен?

Нашей задачей является развитие конкуренции, а не контроль цен. Прямой контроль цен не входит в компетенцию Антимонопольного комитета. Это - компетенция других органов.

Похожая ситуация сложилась и на рынке розничной торговли потребительскими товарами в Киеве. В мае было вынесено решение Антимонопольного комитета оштрафовать ряд ритейлеров. Что в этой истории происходит сейчас?

Соответствующие решения были вынесены в конце апреля, реально получены на руки - в конце мая. У компаний есть два месяца на оспаривание в суде. В настоящее время Fozzy и Billa подали в суды свои иски. Но обратятся ли другие компании в суд, я не знаю. Это - их право.

На компании-нарушителей был наложен штраф 200 млн гривен, но максимально возможный размер взыскания - 20 млрд грн. Почему было принято именно такое решение?

Размер штрафа определяется на основании многих факторов: ущерб, который бил причинен субъектом, совершено ли нарушение в первый раз, сотрудничал ли субъект с комитетом во время расследования и пр. Многие моменты должны быть оценены, в том числе, и последствия штрафа для субъекта – не приведет ли это к его банкротству, будет ли иметь проконкурентный эффект или антиконкурентный. Тот размер штрафа, который непосредственно был наложен, рассчитан исходя из перечисленных факторов.

20 млрд – максимальный предел штрафа, который в принципе теоретически мог бы быть наложен. Но прецеденты наложения штрафов таких больших размеров – единичны как в зарубежной практике, так и в практике Украины.

Не собирается ли АМКУ пересмотреть сумму штрафа?

Такие варианты обсуждались. К нам обращались и сами субъекты, и бизнес-ассоциации с вопросом, готовы ли мы пересматривать решения новым составом комитета. Мы проанализируем ситуацию. И если будут основания для пересмотра решений, то мы так и поступим.

Как в большую сторону, так и в меньшую?

Я сомневаюсь, что в большую сторону. В настоящее время решения приняты. Они - законны. Есть вариант оспорить решения в суде, и это - более правильный путь, суд дал бы оценку действиям комитета. И так уже поступили некоторые компании. Тем не менее, мы проанализируем все старые дела, соответствующие указания уже даны.

И напоследок о вашей работе в новой должности. Что уже успели сделать?

Достаточно долго эта должность оставалась свободной. Исполнял обязанности Николай Бараш, при этом комитет работал в сокращенном составе. То есть, было всего пять государственных уполномоченных. Поэтому, думаю, что стратегически самым важным достижением является то, что наконец-то сформирован полноценный состав Антимонопольного комитета. Уже работают все восемь государственных уполномоченных. Они назначаются президентом по представлению премьер-министра, которое, соответственно, делается по рекомендации главы Антимонопольного комитета, сроком на семь лет - так же, как и глава АМК. То есть, орган сформирован и может стабильно работать.

Что среди первостепенных задач?

Перед нами стоят конкретные задачи по реформированию законодательства в плане правоприменения и прозрачности деятельности Антимонопольного комитета. Это - вопрос обнародования решений, разработки и утверждения методики или иного документа, разъясняющего принципы наложения штрафов, конкретизации и уточнения критериев горизонтальных концентраций. В принципе, это - основные вопросы, которые стоят сейчас на повестке дня и в парламенте, и в Антимонопольном комитете. Важность их предопределена тем, что они отражены в соглашении об ассоциации с Евросоюзом. Их решение является обязательством Украины перед ЕС. Кроме этого, есть еще документ с меньшим временным горизонтом – меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи, который предусматривает, что к 15 сентября Украина должна в части конкурентной политики эти проблемы решить.

Какие законы и нормы сейчас в разработке?

Уже разработан законопроект, регулирующий вопрос утверждения методики расчета штрафов. Думаю, в ближайшие дни мы его вынесем на публичное обсуждение, чтобы затем он был принят до средины сентября парламентом.

Мы также приступаем к обнародованию на своем сайте решений комитета. Причем, не дожидаясь принятия соответствующего закона, который бы нас это обязывал делать.

Ведется на сегодня и достаточно динамичная дискуссия о нормах для получения разрешения на концентрацию. Мы разработали собственное видение ее порогов. Выписан ряд соответствующих законопроектов. Думаю, этот вопрос будет в ближайшее время решен.

Как вы считаете, с чем был связан долгий подбор кандидатуры на должность главы Антимонопольного комитета?

Я не могу это прокомментировать. Кандидатуру на мою должность подбирали высшие государственные лица – премьер и президент. Представление на мое назначение было внесено Арсением Петровичем. Но, безусловно, поскольку этот орган имеет очень важное значение как для экономической политики государства, так и для экономической безопасности, что является сферой ответственности президента, поэтому у них были достаточно высокие требования к человеку, который должен занимать эту должность. В первую очередь, - профессиональный опыт и, наверное, отсутствие конфликтов интересов, а также аффелированности с крупнейшими финансово-промышленными группами Украины, способность работать по международным стандартам. Думаю, ваш вопрос более правильно задать Арсению Петровичу и Петру Алексеевичу.

Алина Зименко (УНИАН)