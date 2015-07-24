Семи российским финансовым компаниям запретили работать на фондовом рынке Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии по проведению профессиональной деятельности на фондовом рынке Украины российскими компаниями «ВиЭс Банк», «БМ Банк», «Дочерний банк Сбербанка России», «ВТБ Банк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «АЛОР Украина», «Р.О.С.Т Украина».

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР после очередного заседания регулятора.

При этом комиссия в ходе заседания приняла решения о подтверждении факта контроля гражданами других государств, которые осуществляют военную агрессию против Украины, над указанными компаниями. После подтверждения данного факта члены НКЦБФР аннулировали их лицензии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе 2015 года признала Россию страной агрессором. Также в своем заявлении парламент заявил о необходимости усиления давления на РФ, в том числе путем введения новых секторальных ограничительных мер, санкций, чтобы остановить российскую агрессию.

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Справка УНИАН. В соответствии с законом «О лицензировании некоторых видов деятельности», существует требование об ограничении контроля над компанией гражданами государства, которое осуществляет военную агрессию против Украины. При невыполнении данного условия лицензия аннулируется.

На фондовом рынке лицензируется торговля ценными бумагами, брокерская, дилерская деятельность, андеррайтинг, депозитарная деятельность депозитарного учреждения, а также деятельность по хранению активов пенсионных фондов.