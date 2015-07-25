Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Nokia и Alcatel-Lucent

Об этом говорится в сообщении ЕК, передает Лента.ру. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2016 года.

Согласно выводу комиссии, «сделка не будет вызывать обеспокоенность в сфере конкуренции, в частности потому, что стороны не являются близкими конкурентами». Кроме того, отметили в ЕК, после сделки на рынке останется еще ряд сильных глобальных конкурентов.

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Nokia сохраняет сильные позиции в Европейской экономической зоне, где Alcatel-Lucent является небольшим игроком. В то же время Alcatel-Lucent широко представлен в Северной Америке, где деятельность компании Nokia ограничена, говорится в сообщении ЕК. На рынке остаются и другие сильные игроки, в том числе Ericsson и Huawei. Вместе с Nokia они являются основными участниками рынка в Европе. Китайская ZTE и корейская Samsung занимают пока небольшие доли.

В результате сделки акционерам Alcatel-Lucent будет принадлежать 33,5 процента новой компании, акционерам Nokia — 66,5 процента. Акционеры Alcatel-Lucent за каждую принадлежащую им бумагу получат по 0,55 акции объединенной компании.

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Ранее УНИАН сообщал, что финская компания Nokia планирует возобновить разработку телефонов с 2016 года после подписания соответствующего соглашения с Microsoft.