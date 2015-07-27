На китайском фондовом рынке - рекордный обвал за последние 8 лет
13:52, 27 июля 2015Фондовый рынок
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Shanghai Composite опустился до рекордного минимума - 3725,56 пункта.
REUTERS
Китайский фондовый рынок в понедельник, 27 июля, закрылся рекордным падением за последние 8 лет - индекс Shanghai Composite обвалился почти на 8,5%, передает Reuters.
На закрытии торгов Shanghai Composite опустился до 3725,56.
Индекс Shenzhen Component потерял 7,59%, рухнув до 12493,05 пункта.
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