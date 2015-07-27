На китайском фондовом рынке - рекордный обвал за последние 8 лет

Shanghai Composite опустился до рекордного минимума - 3725,56 пункта.

Китайский фондовый рынок в понедельник, 27 июля, закрылся рекордным падением за последние 8 лет - индекс Shanghai Composite обвалился почти на 8,5%, передает Reuters. На закрытии торгов Shanghai Composite опустился до 3725,56. Индекс Shenzhen Component потерял 7,59%, рухнув до 12493,05 пункта. Читайте такжеКитайский "фондовый пузырь" и Украина Индекс деловой активности производства Китая рухнул до 15-месячного минимума.

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