Правительство решило продать "Украинский банк реконструкции и развития"
Правительство собралось приватизировать «Украинский банк реконструкции и развития» до конца года.
Кабинет министров Украины намерен продать находящийся в его собственности «Украинский банк реконструкции и развития» во второй половине этого года, сообщила министр финансов Наталия Яресько.
«Мы приняли решение о приватизации «Украинского банка реконструкции и развития» во второй половине этого года», - сказала она.
Справка УНИАН. «Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР) создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. 99,9945% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
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Банк входит в группу небольших финучреждений, занимая 166 место по размеру активов.
Банк имеет лицензию НБУ, письменное разрешение на право осуществления отдельных операций с иностранной валютой и ценными бумагами, а также три лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.