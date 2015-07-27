Правительство решило продать "Украинский банк реконструкции и развития"

Кабинет министров Украины намерен продать находящийся в его собственности «Украинский банк реконструкции и развития» во второй половине этого года, сообщила министр финансов Наталия Яресько.

«Мы приняли решение о приватизации «Украинского банка реконструкции и развития» во второй половине этого года», - сказала она.

Справка УНИАН. «Украинский банк реконструкции и развития» (УБРР) создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. 99,9945% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

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Банк входит в группу небольших финучреждений, занимая 166 место по размеру активов.

Банк имеет лицензию НБУ, письменное разрешение на право осуществления отдельных операций с иностранной валютой и ценными бумагами, а также три лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.