Яценюк: проблемы Греции – это "ничто по сравнению с проблемами Украины"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк назвал крайне необходимым успешное завершение переговоров по реструктуризации части государственного долга, которые Украины ведет с Комитетом кредиторов с марта текущего года.

Он в очередной раз отметил, что Украина высказала свою позицию, и жестом доброй воли со стороны кредиторов была бы поддержка этой позиции.

«Это правительство столкнулось с проблемами, с которыми не сталкивалось ни одно правительство на европейском континенте за два десятилетия. Их можно только поздравить с тем, что они с этим не сталкивались», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что проблемы Греции – это «ничто по сравнению с проблемами Украины». «В Греции нет российских танков и тысяч погибших, и потери 20% экономики, хотя 300 млрд (евро - УНИАН) им дали и еще 80 млрд пообещали. Это так, чтобы цифры были для сравнения. Греции - с населением в 4 раза меньше Украины, и Украине – 17,5 (млрд долл. – УНИАН) и еще 7,5 от США и других доноров, - сказал Яценюк. - Но мы благодарны за уровень поддержки Украине, хотя надо признать: мы очень недофинансированы. И поэтому нам нужна успешная операция по реструктуризации долгов. Наши кредиторы получили предложение от правительства страны. Это предложение рыночное и справедливое. Мы надеемся, что кредиторы пойдут на сотрудничество и примут наше предложение. И не словом, а долларом помогут украинскому народу. Не мы брали эти кредиты, но мы понимаем свою ответственность за финансовое состояние страны. И я прошу, чтобы кредиторы поняли и свою ответственность».

Ранее министр финансов Наталья Яресько сообщила, что очередной раунд переговоров с кредиторами может состояться на текущей неделе – до конца июля. По ее словам, кредиторам переданы новые предложения правительства, и ответа кредиторов в Киеве ожидают до конца июля. При этом она уточнила, что детали переговоров не разглашаются, поскольку это является ключевым условием проведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, согласно совместному заявлению от 15 июля, Украина и комитет кредиторов достигли значительного прогресса в ходе переговоров в Вашингтоне о реструктуризации части государственного долга и планировали провести до конца июля дополнительные встречи для скорейшего завершения проводимой долговой операции. 23 июля агентство Bloomberg сообщило о том, что представители украинских властей и комитета кредиторов во главе с Franklin Templeton не будут проводить прямые переговоры на этой неделе, как планировалось ранее.

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Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Комитет кредиторов в ходе переговоров обращался через СМИ или посредников к Международному валютному фонду и Министерству финансов с предложением продлить сроки погашения долга и снизить купон, но при этом отказаться от идеи списания номинала долга.

В то же время в июне министр финансов Наталия Яресько заявила, что Украина «теоретически» может объявить мораторий на выплату части госдолга, поскольку это право закреплено законом, действующим с 17 июня и дающим Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года, однако сейчас таких конкретных планов нет.