Китайский фондовый рынок продолжил рекордное падение

В начале торгов индекс Shanghai Composite упал на 4,3%. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Индекс Hang Seng на Гонконгской бирже опустился на 0,5%, а один из важнейших фондовых индексов Японии Nikkei упал на 1,1%.

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Центробанк Китая уже пообещал вложить 50 млрд юаней (8,05 млрд долларов) в фондовые рынки страны для стимулирования роста.

Напомним, в понедельник, 27 июля, фондовый рынок Китая зафиксировал сильнейшее падение за более чем восемь лет в результате активной распродажи акций под конец торгов.