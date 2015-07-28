В России продолжился обвал рубля и биржевых индексов

Российский рубль на торгах во вторник, 28 июля, продолжил падение - доллар превысил психологическую отметку в 60 рублей.

Согласно данным торгов на Московской бирже, доллар уже вырос на 44 коп., до 60,09 руб., евро укрепился на 28 коп., до 66,45 руб.

Читайте такжеBloomberg: в России - "коллапс потребительской экономики" Кроме того, снижаются котировки и на российском рынке акций: с начала торгов индекс ММВБ снизился на 0,01%, до 1584,75 пункта, индекс РТС упал на 1%, до 829,41 пункта.