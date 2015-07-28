Украина в ноябре хочет привлечь $1 миллиард под гарантии США

Министерство финансов Украины намерено провести размещение еврооблигаций для привлечения 1 млрд долл. под гарантии правительства США в ноябре этого года, сообщается на сайте министерства.

Напомним, правительство Украины в мае этого года подписало соглашение с правительством США о получении нашей страной кредитных гарантий на 1 млрд долл. в рамках декларации о предоставлении гарантий на 2 млрд долл., и эта сумма может быть увеличена еще на 1 млрд долл. при при успешном проведении реформ в Украине.

По информации Минфина, помимо средств от размещения еврооблигаций, до конца года ожидаются бюджетные поступления от международных доноров и партнеров на сумму свыше 3,2 млрд долл.

В том числе, Минфин планирует получить два транша по 500 млн долл. от Всемирного банка в конце августа и в конце сентября, 600 млн евро от Европейской комиссии в IV квартале, 300 млн долл. от правительства Японии в конце октября, 200 млн евро от правительства Германии в конце августа и 200 млн норвежских крон от правительства Норвегии в октябре.

Читайте такжеМВФ подтвердил намерение до 31 июля одобрить выделение Украине очередного транша Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд в марте этого года одобрил новую программу кредитования экономики Украины с применением механизма расширенного финансирования (EFF), которая позволяет открыть доступ к международному финансированию порядка 40 млрд долл. в ближайшие 4 года.

В конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл., при этом сумма гарантий может вырасти до 3 млрд долл. при условии проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора и улучшения делового климата.

Средства в размере 1 млрд долл., полученные от размещения еврооблигаций под 1,847% годовых сроком на 5 лет под кредитные гарантии США, поступили на счета правительства Украины в начале июня.

До этого Украина проводила выпуск бондов на 1 млрд долл. под гарантии США в мае прошлого года сроком на 5 лет по ставке 1,844% годовых.