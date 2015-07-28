Украинские еврооблигации сильно подорожали после заявления Яресько - СМИ

Украинские еврооблигации выросли до пятимесячного максимума на заявлении министра финансов Натальи Яресько о возможном проведении на текущей неделе очередного раунда переговоров с кредиторами о реструктуризации 15,3 млрд долл. внешнего долга, сообщает Bloomberg.

По информации издания, рост стоимости украинских долговых бумаг в июле может стать максимальным с начала года, поскольку выплата купона на 120 млн долл. в прошлую пятницу сигнализирует о прогрессе в переговорах о реструктуризации.

При этом главным камнем преткновения в достижении соглашения с кредиторами является списание суммы основного долга, на котором настаивает Украина.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Яресько заявила, что очередной раунд переговоров с кредиторами может состояться на текущей неделе.

Читайте такжеУкраина за 7 месяцев уплатила $4,2 миллиарда по валютным долгамПри этом она уточнила, что детали переговоров не разглашаются, поскольку это является ключевым условием проведения переговоров.

Согласно совместному заявлению от 15 июля, Украина и комитет кредиторов достигли значительного прогресса в ходе переговоров в Вашингтоне о реструктуризации части государственного долга и планировали провести до конца июля дополнительные встречи для скорейшего завершения проводимой долговой операции.