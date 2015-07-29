Украинский фондовый рынок начал торги с небольшого снижения
11:14, 29 июля 2015Фондовый рынок
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Все сделки проводятся на срочном рынке.
Украинский фондовый рынок торгуется с небольшим снижением на открытии торгов в среду / www.info-prom.com.ua
Украинский фондовый рынок в среду, 29 июля, торгуется с незначительным снижением - индекс акций UX по состоянию на 11:03 снизился на 0,04% - до 975,54 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.
Читайте такжеКитайский "фондовый пузырь" и Украина Объем торгов составляет 0,044 млн грн, при этом все сделки проводятся на срочном рынке.
Индекс ПФТС снизился на 0,15% - до 332,06 пункта, общий объем торгов составил 26,7 млн грн.
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