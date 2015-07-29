"Газтек" Фирташа хочет взять в долг 1,7 миллиарда гривень

Крупнейший собственник ряда украинских облгазов – компания «Газтек», намерена осуществить частное размещение дисконтных обеспеченных облигаций на общую сумму 1,7 млрд грн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, решение о размещении ценных бумаг было принято на общем собрании акционеров 24 июля 2015 года.

Облигации будут размещены в период со 2 сентября по 2 ноября 2015 года.

Срок обращения ценных бумаг – до ноября 2020 года. Размещение проходит на Восточно-Европейской фондовой бирже.

Как отмечается в сообщении «Газтека», 98% привлеченных средств пойдет на приобретение ценных бумаг паевых или корпоративных инвестиционных фондов; 2% - на приобретение корпоративных прав в предприятиях нефтегазовой промышленности.

Читайте такжеСуд обязал Фирташа выплатить "дочке" "Нафтогаза" свыше миллиарда гривеньСправка УНИАН. ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», «Винницагаза».

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.