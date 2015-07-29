Российские банки из-за санкций Запада ищут "наличку" в Гонконге
14:42, 29 июля 2015Фондовый рынок
1372
Китай поощряет международных эмитентов, стремясь сделать юань второй резервной валютой в мире.
REUTERS
Санкции Запада вынудили российские банки искать источники финансирования для реструктуризации долгов на сумму $117 млрд перед внешними кредиторами в Гонконге, передает Bloomberg.
Привлечь кредитные средства в Гонконге намерен Газпромбранк, Внешэкономбанк (ВЭБ) и Сбербанк, которые уже рассматривают возможность размещения своих ценных бумаг.
Читайте такжеВ Morgan Stanley прогнозируют "долгую зиму" экономике РФБанк ВТБ уже разместил свои облигации на торговой площадке.
Агентство отмечает, что Китай поощряет международных эмитентов, стремясь сделать юань второй резервной валютой в мире после американского доллара.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter