Российские банки из-за санкций Запада ищут "наличку" в Гонконге

Санкции Запада вынудили российские банки искать источники финансирования для реструктуризации долгов на сумму $117 млрд перед внешними кредиторами в Гонконге, передает Bloomberg.

Привлечь кредитные средства в Гонконге намерен Газпромбранк, Внешэкономбанк (ВЭБ) и Сбербанк, которые уже рассматривают возможность размещения своих ценных бумаг.

Читайте такжеВ Morgan Stanley прогнозируют "долгую зиму" экономике РФБанк ВТБ уже разместил свои облигации на торговой площадке.

Агентство отмечает, что Китай поощряет международных эмитентов, стремясь сделать юань второй резервной валютой в мире после американского доллара.