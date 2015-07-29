Возможный мораторий на выплату долгов не остановит сотрудничество Украины и МВФ - Лагард

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назвала нежелательным мораторий, который Украина может объявить в отношении выплаты своих долгов, но этот шаг не остановит сотрудничества Фонда с Украиной.

Об этом Лагард сказала в ходе онлайн-конференции в Вашингтоне.

«Украина имеет законодательно закрепленное право объявить мораторий на выплату долгов перед частными кредиторами. Мораторий, конечно, нежелательный шаг, но даже в этом случае у нас (МВФ - УНИАН) есть возможности продолжать сотрудничество с Украиной», - сказала Лагард.

Она подчеркнула, что на текущий момент правительство Украины ведет непростой диалог с частными кредиторами, и выход на компромиссное решение является наиболее предпочтительным. «Мы надеемся, что решение (долговых операций - УНИАН) будет достигнуто», - сказала Лагард.

Читайте такжеЯресько надеется продолжить переговоры с кредиторами на этой неделеКак сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга 13 марта, сразу после одобрения программы с МВФ на 17,5 млрд долл., и рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл. Согласно совместному заявлению от 15 июля, Украина и комитет кредиторов достигли значительного прогресса в ходе переговоров.

Позднее министр финансов Украины Наталья Яресько сообщила, что кредиторам передано обновленное предложение правительства, и сейчас Киев ждет их реакции. По словам Яресько, очередной раунд переговоров с кредиторами может состояться до конца июля.

Кабинет министров Украины с 17 июня текущего года имеет право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам. Это право закреплено законодательно. Срок принятия решения ограничен 1 июля 2016 года.