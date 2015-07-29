Фонд госимущества начал подготовку к продаже ОПЗ и двух ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурсов по продаже 94,57% акций Одесского припортового завода, 94,99% акций Одесской ТЭЦ и 94,83% акций Херсонской ТЭЦ.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Продажа пакетов акций будет проводиться с открытым предложением цены по принципу аукциона.

Фонд госимущества предлагает всем заинтересованным лицам присылать свои предложения относительно вышеуказанных пакетов в Департамент конкурентных продаж объектов приватизации города Киева.

Читайте такжеПродажу Одесского припортового завода перенесли с ноября на сентябрь

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал приватизировать Одесский припортовый завод и другие компании максимально прозрачно и по рыночной цене, поскольку такая приватизация станет частью имиджа страны.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Одесская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Одессы. Чистый доход ТЭЦ от реализации продукции за первое полугодие 2015 года увеличился по сравнению с январем-июнем 2014 года до 247,469 млн грн с 146,703 млн грн.

Херсонская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения для 60% потребителей тепловой энергии города Херсона.