Китайский фондовый рынок снова обвалился после незначительного роста накануне

Торги на Шанхайской фондовой бирже в четверг, 30 июля, закрылись падением котировок более чем на 2% после роста на 3% днем ранее, передает ПРАЙМ.

Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index снизился на 2,2% и составил 3705,77 пукнта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index потерял 3,21% - до 2128,16 пункта.

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