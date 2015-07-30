Минфин допускает введение моратория на выплату долгов в конце сентября

Возможное решение Кабинета министров Украины о ведении моратория на выплаты по коммерческим долгам будет привязываться к дате погашения 500 млн долл. по телу евробонда в конце сентября этого года.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра финансов Украины по вопросам евроинтеграции Артем Шевалев.

«Предстоящая крупная выплата – погашение тела бонда в конце сентября на 500 млн долл. Погашение купонов – это одно. Это финансовая дисциплина. При погашении тела облигации очень тяжело будет потом разговаривать с другими кредиторами, если мы кому-то в сентябре выплатим, а другим решим не платить», - пояснил он.

В то же время, Шевалев заверил, что переговорный процесс с кредиторами перешел в более активную стадию, и общение лицом к лицу или в формате телефонных конференций происходит регулярно. «Детали я сообщить не могу, но по крайней мере, диалог вышел на другую стадию динамики», - добавил он.

Читайте такжеВозможный мораторий на выплату долгов не остановит сотрудничество Украины и МВФ - ЛагардКак сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с Международным валютным фондом в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» может объявить мораторий в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия согласно действующему с 17 июня закону. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин оплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

На этой неделе министр финансов сообщила, что Минфин передал кредиторам обновленное предложение и ожидает очередной раунд переговоров в ближайшие дни.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в своем последнем заявлении назвала нежелательным мораторий, который Украина может объявить в отношении выплаты своих долгов, но заверила, что этот шаг не остановит сотрудничества Фонда с Украиной, и что МВФ готов выделить нашей стране второй кредитный транш в рамках программы на 1,7 млрд долл.