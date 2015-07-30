Бирже ПФТС не удалось снизить влияние россиян на украинский фондовый рынок

По результатам внеочередного собрания акционеров фондовая биржа ПФТС не смогла принять решение о выкупе своих акций у российской компании «Московская биржа ММВБ-РТС», которая является ее мажоритарным акционером, сообщила пресс-служба ПФТС.

«Решение (по результатам собрания акционеров – УНИАН) относительно выкупа акций у ПАТ «Московская биржа ММВБ-РТС» принято не было», - говорится в сообщении ПФТС.

Пресс-служба отметила, что на собрании акционеры поднимали вопрос о снижении влияния российского инвестора на ПФТС, так как согласно закону «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) может аннулировать лицензии биржи на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке в случае существенного влияния на ПФТС резидента страны, которая в Украине признана агрессором.

При этом ПФТС проводит переговоры с НКЦБФР относительно лицензирования деятельности на фондовом рынке.

«Мы работаем с комиссией (НКЦБФР – УНИАН), консультируемся», - сообщила пресс-служба.

Согласно пресс-релизу, ПФТС предлагала выкупить свои акции у Московской биржи за 50% и 100% от номинала (номинал равен 1000 грн – УНИАН), но российские инвесторы отказались.

«По результатам голосования ни один из предложенных вариантов не набрал достаточного количества голосов», - сообщила пресс-служба ПФТС.

В свою очередь, Московская биржа сообщила, что она продолжает переговоры с руководством ПФТС для поиска вариантов решения данной проблемы.

«Московская биржа обсуждает с акционерами площадки сложившуюся ситуацию. Конкретных решений пока не принято», - сообщила пресс-служба Московской биржи.

После оглашения результатов голосования глава наблюдательного совета ПФТС Алексей Тарасенко сообщил, что он получил предложения от украинских инвесторов войти в капитал биржи.

«3 августа будет заседание наблюдательного совета биржи, на котором будут рассмотрены данные предложения», - цитирует пресс-служба Тарасенко.

Читайте такжеРоссийский рубль и фондовые индексы резко упали после согласования сделки с ИраномКак сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 24 июля 2015 года аннулировала лицензии по проведению профессиональной деятельности на фондовом рынке Украины российских компаний «ВиЭс Банк», «БМ Банк», «Дочерний банк Сбербанка России», «ВТБ Банк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «АЛОР Украина», «Р.О.С.Т Украина».

Верховная Рада в январе 2015 года признала Россию страной агрессором. Также в своем заявлении парламент заявил о необходимости усиления давления на РФ, в том числе путем введения новых секторальных ограничительных мер, санкций, чтобы остановить российскую агрессию.

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС - биржа ценных бумаг Украины, которая является организатором торговли ценными бумагами на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. По состоянию на 1 января 2015 года на бирже обращалось 1639 выпусков ценных бумаг: государственные облигации, акции, корпоративные облигации, инвестиционные сертификаты.

Московская биржа ММВБ-РТС была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). По состоянию на начало 2015 года Московская биржа владела 50,02% акций украинской фондовой биржи ПФТС.