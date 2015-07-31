Суд признал незаконной приватизацию Ахметовым 25% акций "Днепроэнерго"

Хозяйственный суд г. Киева признал незаконной приватизацию 25% госпакета акций одной из крупнейших в Украине энергогенерирующих компаний «Днепроэнерго» компанией ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, который в 2012 году заплатил почти 1,2 млрд грн по итогам конкурсе, где был единственным участником.

Как говорится в сообщении ДТЭК, соответствующее решение суд принял 30 июля 2015 года по иску Генеральной прокуратуры.

В свою очередь, как отмечается в сообщении, ДТЭК намерен подать апелляцию на данное решение.

Как ранее сообщал УНИАН, весной 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой признать незаконной приватизацию компаний «Днепроэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и «Донбассэнерго».

Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд 174 млн грн.

Единственный участник конкурса по продаже госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за пакет 1 млрд 174 млн 100 тыс. грн.

Читайте такжеБилоус сомневается в приватизации "Центрэнерго" в этом годуСправка УНИАН. «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, 25%+1 акция – Фонд государственного имущества, остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.