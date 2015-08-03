"Ощадбанк" договорился с кредиторами о реструктуризации $1,3 миллиарда долга

Государственный «Ощадбанк» договорился со Специальным комитетом кредиторов о реструктуризации своего внешнего долга на общую сумму 1,3 млрд долл., об этом в ходе брифинга заявил глава правления банка Андрей Пышный.

«Ощадный банк успешно завершил процесс реструктуризации», - сказал он.

Согласно предоставленной журналистам информации, конечный срок уплаты долга по облигациям с погашением в 2016 году на 700 млн долл. будет перенесен на 7 лет – до 10 марта 2023 года. При этом ставка купона будет повышена до 9,375% годовых, а долг будет погашаться постепенно: 60% основной суммы - 10 марта 2019 года, остальная часть – в виде 8 равных полугодовых платежей с 10 сентября 2019 года до 10 марта 2023 года.

По облигациям с погашением в 2018 году на 500 млн долл. конечный срок уплаты долга будет перенесен на 7 лет - до 20 марта 2025 года. При этом ставка купона будет повышена до 9,625% годовых, а долг также будет погашаться постепенно: 50% основной суммы долга - до 20 марта 2020 года, остальная часть будет разбита на 10 равных полугодовых платежей - с 20 сентября 2020 года до 20 марта 2025 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации долгов 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга, в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В конце мая один уз участников переговоров, государственный «Укрэксимбанк», сообщил о достижении договоренностей с кредиторами по реструктуризации своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл. на условиях, подобных договоренностям с кредиторами «Ощадбанка» - с переносом конечного срока погашения облигаций на 7 лет, погашением 50% долга равными полугодовыми платежами и повышением ставки купона.