Демчишин до сих пор не передал акции "Центрэнерго" Фонду госимущества

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины до сих пор не передало государственный пакет акций одной из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" Фонду государственного имущества для проведения приватизации, несмотря на просьбу ФГИУ осуществить такую передачу до 22 июля 2015 года, сообщила пресс-служба Фонда.

"Вопрос передачи (пакета акций – УНИАН) ПАО "Центрэнерго" на данный момент обрабатывается", – отметили в пресс-службе.

При этом пресс-служба сообщила, что у Фонда госимущества есть информация о том, что Минэнергоугля, не выполнив предыдущие поручения правительства, направило в Кабинет министров свои предложения относительно сроков и механизмов приватизации "Центрэнерго".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 8 июля принял протокольное решение обязать Минэнергоугля незамедлительно передать Фонду госимущества пакет акций государственной компании "Центрэнерго" для проведения ее дальнейшей приватизации.

В свою очередь, Минэнергоугля выступало против передачи Фонду госимущества госпакета акций "Центрэнерго" для подготовки к приватизационному конкурсу без реального покупателя. Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заверил, что в случае появления покупателя передача акций "Центрэнерго" Фонду госимущества произойдет быстро.

Ранее премьер-министр Арсений Яценюк неоднократно отмечал, что в покупке "Центрэнерго" заинтересованы инвесторы из США и Евросоюза. По мнению Яценюка, приход прозрачных зарубежных инвестиций даст возможность дисциплинировать энергетическую отрасль и открыть доступ к западным рынкам капитала.

Справка УНИАН. ПАО "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловых электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт -14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.