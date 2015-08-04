S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу ЕС до негативного

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сообщение агенства, передает РБК-Украина.

Как сообщается, такое решение было мотивировано продолжающимся кризисом в Греции, а также опасениями, что на референдуме в Англии население проголосует за выход из ЕС.

Кроме того, Standard & Poor's учитывает негативный прогноз по кредитному рейтингу Великобритании и Франции и высокие займы, которые ЕС предоставляет своим членам.

Ввиду этого, возник риск, что ЕС потеряет нынешний кредитный рейтинг AA+, вместе с тем, S&P не исключает, что Европейский Союз будет выполнять пятилетний план Жан-Клода Юнкера по привлечению частных инвестиций.

Ранее УНИАН сообщал, что у российских регионов не остается иного выбора, кроме как наращивать дефициты бюджетов и долги, в связи с тем что власти не могут пойти на снижение социальных расходов.