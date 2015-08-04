Минфин направил новое предложение кредиторам и назвал эту неделю решающей

Министерство финансов Украины направило обновленное предложение Специальному комитету кредиторов по реструктуризации суверенного и гарантированного государством долга.

Как сообщается на сайте Минфина, с учетом времени, необходимого для юридического оформления предложения по реструктуризации, текущая неделя будет иметь решающее значение для переговоров.

«С учетом этого, министерство призывает кредиторов принять участие во встрече в Лондоне на самом высоком уровне в четверг», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Минфин приветствует успешное перепрофилирование еврооблигаций государственного «Ощадбанка» с погашением в 2016 и 2018 годах общим объемом 1,2 млрд долл., проведенное в соответствии с целями программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, и призывает других международных кредиторов банка безотлагательно договориться на аналогичных условиях.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года.

После трех с половиной месяцев результативными стали только переговоры государственных банков, «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка», которые договорились с владельцами своих еврооблигаций с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно, об отсрочке уплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» может объявить мораторий в конце июля при отсутствии прогресса в переговорах с кредиторами, для чего у Кабинета министров есть полномочия согласно действующему с 17 июня закону. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, и 24 июля Минфин оплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

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