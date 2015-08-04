Китай ужесточает правила для спасения фондового рынка

Для стабилизации фондового рынка Китая, власти решили ужесточить правила ведения продаж без покрытия на фондовых биржах.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Чтобы остановить нарастающую волатильность рынка, правительство страны ввело правило "Т+1", согласно которому инвесторы больше не могут занимать акции и покрывать короткую позицию в течение одного торгового дня. Для оплаты занятых ценных бумаг им необходимо теперь ждать следующего торгового дня.

Новое правило введено для того, чтобы избежать волатильность рынка, спровоцированную спекулятивными продажами в течение одного торгового дня.

Как пишет издание, с помощью "Т+1", заморозки некоторых счетов и контроля за программной торговлей, правительство Китая надеется стабилизировать фондовый рынок.

В начале месяца, 7 июля стало известно, что китайская фондовая биржа обвалилась, а потери составили около трех триллионов долларов.

Критическая ситуация возникла из-за маржинальной торговли, или использования долгов для покупки ценных бумаг. Она породила опасения появления "экономического пузыря".

Власти КНР пытались стабилизировать основные показатели, скупая акции компаний с высокой рыночной капитализацией, сокращая первоначальное публичное предложение и уменьшив торговые сборы.

Но все это не сработало.

Позже Пекин начал массово скупать обесценившиеся акции из-за обвала фондовой биржи. Хотя обычно она лишь дает ссуды брокерам, чтобы поддержать маржинальное кредитование.

Банк также выделил 41,8 миллиардов долларов кредита брокерам, чтобы они могли покупать доли, которые инвесторы стараются как можно быстрее продать.

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